Avatar: Fire & Ash åpner med 90 millioner dollar mindre enn Avatar: The Way of Water

HQ

Tallene er klare, og det ser ut til at de fleste estimatene ikke var langt unna for James Camerons siste Avatar-utgivelse. Mens det var andre filmer å se på denne helgen, hadde de fleste box office-trackere bare øynene på Avatar: Fire & Ash for å se om lynet virkelig kunne slå ned tre ganger for Cameron.

Filmen åpnet for 345 millioner dollar på verdensbasis ifølge Box Office Mojo, noe som allerede plasserer den godt inn blant de 20 mest sette filmene så langt i år. Det er imidlertid 90 millioner dollar for lite sammenlignet med Avatar: The Way of Waters åpning på 435 millioner dollar. Avatar: The Way of Water tjente mer enn 2 milliarder dollar på billettkontoret, så kanskje vi ikke vil se Fire & Ash matche det tallet, men hvis nok folk fortsetter å gå for å se den, vil vi helt sikkert se tallet klatre.

Det kan imidlertid være problemer med å få folk til å gå og se den tredje Avatar-filmen. For det første har den fått dårligere kritikker, og kritikerne(inkludert oss selv) har nevnt at Fire & Ash føles som en lang repetisjon av seriens tidligere plott. Dessuten har det bare gått tre år siden forrige Avatar-film, noe som betyr at publikum ikke venter i spenning på å komme tilbake til Pandora, slik de gjorde da det var 13 års pause mellom Avatar og oppfølgeren.

Andre steder i billettkontoret ser vi at Zootropolis 2 fortsetter å klatre, og når nå 1,272 milliarder dollar på kino. Hushjelpen og SvampeBob-filmen: Jakten på Firkant hadde premiere i USA. Sydney Sweeneys siste film spilte inn 18,95 millioner dollar, mens SvampeBobs nyeste film spilte inn 16 millioner dollar.

Har du sett Avatar: Fire & Ash ennå?