Avatar: Fire & Ash detronisert på kino av ingen ringere enn Chris Pratts Mercy

Big Jims siste milliardinntektsblockbuster har blitt slått - i hvert fall i USA - ikke av en annen gigantfranchise, men av det Chris Pratt-ledede kritikerfloppet av et drama Mercy. Det tilsvarer en chihuahua som slår en sanktbernhardshund, men slik er filmverdenen vi lever i.

Avatar: Fire & Ash spilte inn rundt 7 millioner dollar på hjemmemarkedet, mens Mercy ifølge Box Office Mojo fikk en premierehelg i USA på 11,1 millioner dollar. Ikke noe å skrike av, men det blir sett på som en anstendig start, tatt i betraktning den dårlige kritikermottakelsen og det faktum at få kinogjengere kan ta seg til kinoene i USA med det kalde været som rammer mange stater hardt.

Andre steder på billettkontoret ser vi en annen stor detronisering, da Zootropolis 2 tok ned Avengers: Endgame til å bli tidenes Hollywood-film nummer 1 i Kina, etter å ha tjent inn 632,2 millioner dollar i landet så langt.