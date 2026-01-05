Avatar: Fire & Ash fortsetter den imponerende oppturen ved billettkontoret ved å passere 1 milliard dollar

HQ

Avatar -serien er fascinerende fordi hver film som utgjør den bredere serien, har en tendens til å ha ben i løpet av sin kinoløp som få kan konkurrere med. Ta Avatar: Fire & Ash som et eksempel. Filmen åpnet med en sterk debuthelg, men en som til og med lå bak Avatar: Veien til vann med en anstendig margin, men i ukene som har fulgt har treoppfølgeren fortsatt å knuse den på kino, og håvet inn hundrevis av millioner om gangen.

Nå, etter forrige ukes inntjening, er det bekreftet at Avatar: Fire & Ash har tjent inn en milliard dollar på kino, ettersom den har nådd 1,083 milliarder dollar på kinoer rundt om i verden. Dette er fortsatt langt unna den mytiske 2 milliarder dollar-markøren som begge de tidligere Avatar -filmene har nådd, men det ser ikke ut til at filmen kommer til å sakke mye ned ennå.

Å tjene inn ytterligere 900 millioner dollar etter flere uker på kino allerede virker usannsynlig, men en rimelig gjetning er at filmen snart vil begynne å utfordre Zootropolis 2 som årets nest største film i 2025.

Har du sett Avatar 3 ennå, og hvis ikke, har du tenkt å gå på kino for å se den snart?