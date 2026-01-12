Avatar: Fire & Ash leder det globale kinobildet i helgen, og kjemper med Zootropolis 2 om Kina

HQ

Nok en helg er over, nok en gang kan vi se om Big Jims siste tur til Pandora forblir på toppen av det globale billettkontoret. Svaret er et rungende ja, for etter å ha passert 1 milliard dollar tidligere i forrige uke, har Avatar: Fire & Ash plukket opp ytterligere et par hundre millioner dollar.

Men selv om den tredje Avatar-filmen nå ligger på imponerende 1,23 milliarder dollar (via Box Office Mojo), har den fortsatt konkurranse som stopper dens kassadominans i ett viktig område. Kina viser nemlig fortsatt at de er mer glad i Disneys Zootropolis 2, ettersom den forble på toppen av det kinesiske billettkontoret den siste helgen.

Vi får se om denne forkjærligheten holder seg, for Avatar: Fire & Ash har fortsatt en vei å gå før den kan nå Zootropolis 2s utrolige omsetning på 1,65 milliarder dollar. Med tanke på at de to siste Avatar-filmene også passerte 2 milliarder dollar, kan det være at Disney ikke gir grønt lys for en fjerde film, selv om de har tjent mer enn en milliard dollar på denne tredje filmen.