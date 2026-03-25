Avatar Fire og Ash blir tilgjengelig digitalt neste uke og på Blu-ray i mai

Avatar: Fire and Ash var en av de største filmene i 2025, men den var ikke på langt nær så stor som de tidligere filmene i serien, med rundt 1,485 milliarder dollar, noe som er nok til å gjøre den til den 16. største filmen gjennom tidene målt etter billettinntekter, selv om den spilte inn nesten 900 millioner dollar mindre enn Avatar: Vannets vei.

Filmen har derfor kun vært en kinofilm i noen måneder frem til nå, men dette vil snart endre seg ettersom det har blitt avslørt at Avatar: Ild og aske kommer til digitale plattformer allerede neste uke, den 31. mars. Den vil deretter bli fulgt av en fysisk Blu-ray-utgave 19. mai, og et sted mellom disse to versjonene av filmen vil Disney+-debuten uten tvil bli lagt inn.

Kort fortalt, hvis du ikke har sett Avatar: Fire and Ash ennå, kan du snart gjøre det hjemme fra sofaen.