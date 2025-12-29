Avatar-franchisen krysser 6 milliarder dollar da Marty Supreme gir A24 sin største åpningshelg noensinne

HQ

Big Jims siste tur til Pandora har kanskje ikke tjent inn 1 milliard dollar på det globale billettkontoret ennå, men den tredje Avatar-filmen har allerede skrevet filmhistorie, ettersom den har hjulpet trilogien til å bli den første til å tjene inn 6 milliarder dollar totalt på kino.

Det er med 2,92 og 2,34 milliarder dollar fra de to første Avatar-filmene. Fire & Ash måtte bare legge til sine 760 millioner dollar totalt så langt (via BoxOfficeMojo) til blandingen og bam: 6 milliarder dollar. Det er en bragd som ingen trilogi sannsynligvis vil matche, og det er kanskje ikke den eneste biten av filmhistorien som er laget av Avatar: Fire & Ash i de kommende ukene. Ettersom det også virker sannsynlig at filmen snart vil nå 1 milliard dollar, vil det gjøre James Cameron til den første regissøren som har laget fire filmer til 1 milliard dollar på rad.

Andre steder på kinoene hadde andre filmer premiere, som Marty Supreme. Timothee Chalamet-filmen hadde premiere 1. juledag, men det hindret den ikke i å tjene inn mye penger til å være en A24-debut. Den Josh Safdie-regisserte filmen har bare data for sin amerikanske åpning så langt, men det er likevel imponerende på $ 28,291,996. Vi må se hvordan filmen fortsetter å klare seg i de kommende ukene, når folk kommer tilbake til litt normalitet etter tidstomrommet som er ferieperioden.