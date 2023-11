Avatar: Frontiers of Pandora avslører historieutvidelser i sesongpasset

HQ

I går fortalte Massive Entertainment at Avatar: Frontiers of Pandora hadde gått gull og dermed var klart for lansering 7. desember. De fleste utviklere og utgivere ville derfor lagt alt fokus på det, men Ubisoft følger sin vanlige vei ved å avsløre hva som kommer etter lanseringen.

Kveldens trailer viser hva vi får ved å kjøpe sesongpasset til Avatar: Frontiers of Pandora. Dette inkluderer et ekstra oppdrag på lanseringsdagen, en historieutvidelse kalt The Sky Breaker når sommeren kommer neste år og en annen historieutvidelse med tittelen Secrets of the Spires neste høst. Begge utvidelsene tar oss med til nye områder for å kjempe mot RDA og til og med møte det som høres ut som karakterer fra filmene.

Vi får også det vanlige spesialutstyret og spesielle kosmetikkprodukter til Bansheeene våre.