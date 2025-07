Avatar: Frontiers of Pandora daterer tredjepersonsmodus og New Game+, rett før utgivelsen av Avatar: Fire and Ash

HQ

Da Avatar: Frontiers of Pandora ble utgitt i desember 2023, var det en generell enighet om at selv om det var visuelt imponerende, føltes det mer som et romvesenfilter for et Far Cry-skjelett å ikke kunne se Na'vi-karakteren din mens du krysset de forskjellige miljøene og biomene på Pandora.

Samfunnet rundt spillet (som for øvrig allerede har gitt ut to innholdsutvidelser på PC, PS5 og Xbox Series) hadde bedt om at et tredjepersons spillalternativ skulle aktiveres. Og Ubisoft lyttet.

Lyttet og jobbet, for ifølge spillets kreative direktør, Omar Bouali, har introduksjonen av tredjepersonsperspektivet krevd ombygging av perspektiv, kontroller og kamerasystemet. I tillegg kan du bytte fra førsteperson til tredjeperson og omvendt ved å trykke på en knapp.

I tillegg til denne nye modusen vil New Game+ bli lagt til, der vi kan starte spillet vårt på nytt, men med all beholdningen som tidligere er oppnådd. Utfordringen og fiendene vil imidlertid være større og sterkere. Det vil også være et nytt ferdighetstre for de som leter etter denne styrkeprøven.

Denne gratisoppdateringen med NewGame+ og Third Person Mode kommer til Avatar: Frontiers of Pandora den 5. desember 2025, bare noen dager før kinopremieren av Avatar: Fire and Ash den 19. desember. Finnes det noen bedre måte å relansere et spill på enn med en sterk kinolansering?

Sjekk ut traileren nedenfor.