Avatar: Frontiers of Pandora DLC rammet av forsinkelse i siste øyeblikk

Avatar: Frontiers of Pandors Secrets of the Spires DLC har blitt forsinket. Det er ikke en massiv forsinkelse, og vil bare skyve utgivelsen av utvidelsen tilbake med et par dager, men Ubisoft fanget et kritisk problem rett før DLC var ment å gi ut.

I et innlegg på spillets sosiale medier forklares det at det ble funnet et "kritisk problem i siste øyeblikk". Vi er ikke sikre på hva dette problemet er, men det er sannsynligvis noe som ville ha irritert mange spillere hvis det ikke hadde blitt oppdaget på forhånd.

Den nye utgivelsesdatoen for DLC er 28. november kl. 09.00 CET/8.00 GMT. Den vil inneholde en ny historiekampanje som utspiller seg i Spires of the Clouded Forest, et fantastisk syn i Avatar-verdenen. Hvis du vil finne ut hvordan disse omgivelsene er laget, og hvordan de skiller seg fra filmene, kan du sjekke ut Avatar-intervjuet vårt nedenfor :