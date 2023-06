Avatar: Frontiers of Pandora er Far Cry møter Mirror's Edge

HQ

For å være ærlig vet jeg ikke hvordan Massive Entertainment klarer det. På en eller annen måte skal dette talentfulle teamet ikke bare levere et nytt Star Wars-spill neste år, men før den tid lansere sitt etterlengtede Avatar-spill i desember. Jepp, det stemmer, Avatar: Frontiers of Pandora lander på PC, PS5 og Xbox Series den 7. desember 2023, og med lanseringen planlagt til vinteren har Ubisoft og Massive vist frem massevis av det kommende prosjektet som en del av sin tilstedeværelse på "ikke E3" i år.

Kreativ direktør Magnus Jansen (som du snart kan se hele intervjuet vårt med!), avslørte massevis av informasjon om prosjektet med meg i Los Angeles. Frontiers of Pandora utspiller seg på et nytt kontinent i Pandoras vestlige utkant som (ennå) ikke er berørt av James Camerons filmserie, og vil tidsmessig utspille seg parallelt med filmene. Du starter historien som en ung Na'Vi som har blitt bortført av RDA i den hensikt å bli opplært av menneskene og deretter vendt mot Na'Vi-folket. Men etter Battle of the Halleluiah Mountains på slutten av Avatar, der RDA forlot Pandora, ble du lagt i kryostase og etterlatt i 15 år til RDA kom tilbake i Way of Water. Herfra klarer du å flykte ut i villmarken, og begynner å se hvordan megaselskapet har påvirket miljøet og dyrelivet, og dermed begynner du å kjempe tilbake og gjenerobre hjemplaneten din fra de menneskelige inntrengerne.

Noen av dere tenker kanskje at dette høres veldig ut som konseptet bak en av Ubisofts andre store franchiser, Far Cry, og gameplayet ser ut til å gjenspeile det. Du må ødelegge menneskelige steder og utposter for å fjerne dem fra Pandora slik at planeten kan leges. Du kan nærme deg verden på den måten som passer deg (snikende eller direkte) i oppslukende førstepersonsperspektiv, Ubisoft lot meg ikke å få spille selv, så det er vanskelig å si hvordan den åpne verdenen fungerer og om det i realiteten er et Far Cry-spill som foregår på Pandora, men premissene ser ut til å stemme overens med mange kjente kriterier.

Men der Frontiers of Pandora ønsker å skille seg ut fra Far Cry er i selve bevegelsene og verdensdesignet. Som Na'Vi er smidighet og styrke nøkkelen, og derfor kan du klatre, skli og hoppe rundt i verden på en måte som til tider minner meg om parkour-systemene som brukes i Mirror's Edge -spillene. Og dette er en nødvendighet, for Pandora er ikke et flatt landskap tatovert med asfalt og grusveier. Nei, det er en verden full av liv og farger og virkelig fantastiske kulisser og utsikter.

Verden er delt inn i tre hovedbiomer; det er en skog som grenser til noen svevende fjell som man ser i filmene, det er Clouded Forest som er mer mystisk og tåkete, og så er det Upper Plains' store gressletter. Hvert biom er bebodd av sin egen Na'Vi-klan, en gruppe som hjelper deg med å finne tilbake til dine kulturelle røtter og lærer deg de ferdighetene du trenger for å overleve på Pandora. I tillegg vil biomene være fulle av kjente og nye typer flora og fauna, og mange av dem kan du samhandle med for å samle materialer som du trenger til håndverk.

Siden Na'Vi ikke er en grådig art handler ikke ressursinnsamlingssystemet om å plukke opp alt som ikke er spikret fast. Det handler mer om å finne akkurat den gjenstanden eller ressursen som passer til det du prøver å lage. Og dette kan gjøres på en mer meningsfull måte når du har fjernet RDA-nærværet fra et lokalt område, for da vil Pandora heles og tilby ressurser, mat og andre gjenstander av høyere kvalitet. Og ja, for de som lurer vil ressursene kunne brukes til å lage mat som gir ulike bonuser.

Når det gjelder kamper og å innta Pandoras verden vil spillerne ha tilgang til både Na'Vi- og menneskevåpen. Ettersom spillerens karakter er et barn av to verdener, på en måte som Jake Sully, kan du bruke buer og staver som en Na'Vi-kriger for å snike deg rundt og utføre kraftfulle nærkamper, eller du kan ta frem automatrifler, hagler, rakettkastere og annet for å vende menneskenes teknologi mot dem. Våpnene vil være tilgjengelige via et våpenhjul, noe som betyr at du til enhver tid vil ha tilgang til mange forskjellige verktøy når du utforsker den åpne verdenen.

I tillegg til de farlige dyrene som bor på Pandora vil RDA-trusselen være det største problemet du må overvinne. Menneskesoldater, pansrede mech-drakter, helikoptre. Har du sett det i filmene finnes det sannsynligvis også et sted i Frontiers of Pandora. Heldigvis forventes det ikke at du skal takle alle disse truslene alene, for du kan knytte bånd med Direhorse for å reise raskt rundt i verden, og til og med knytte bånd for livet med din helt egen, personlige Ikran. Siden Ikranen er spesiell for de, kan du også tilpasse den, slik at du kan utstyre den med kosmetikk som sadler og lignende. Det er også verdt å merke seg at selv om Frontiers of Pandora er et førstepersonsspill, vil ridningen på dyrene foregå i tredjeperson, noe som gir deg et bredere utsyn over den slående verdenen. Nevnte jeg at det til og med vil være mulig å samarbeide i spillet, noe som betyr at du kan ta med deg en venn på reisen.

Selv om det er en hovedhistorie i sentrum av Frontiers of Pandora vil den på en måte være unik for deg. I starten av spillet får du lage din egen Na'Vi, som du får oppleve hele spillet som, noe som betyr at i motsetning til Far Cry og dets klare hovedpersoner, er Frontiers of Pandora et eventyr som drives av din personlige karakter.

Uten å ha spilt Avatar: Frontiers of Pandora kan jeg ennå ikke si noe spesifikt om hvordan det føles å spille eller hvor sterke forbindelsene til Far Crys gameplay er, men det jeg kan si ut fra det jeg har sett er at spillet fortsatt ser ut til å fange Avatars undring og oppdagelsestema. Vil gameplayet kunne smelte sammen med konseptet til en komplett og spennende opplevelse? Det får vi finne ut når Frontiers of Pandora kommer i desember.