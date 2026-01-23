Avatar: Frontiers of Pandora får en gratis helg

HQ

Det tok et par år, men det ser ut til at Avatar: Frontiers of Pandora endelig har funnet sin spillerbase. Etter utgivelsen av Avatar: Fire & Ash, kom mange spillere tilbake til spillet for å spille i Pandora i Massive Entertainment's trofaste åpne verden. Hvis du ikke kjøpte spillet ved lanseringen eller ikke har kjøpt det siden, er det nå på tide å sjekke det ut.

Fra og med i dag kan du prøve Avatar: Frontiers of Pandora via Ubisofts nettsted i en gratis helg, som varer frem til 26. januar. Prøveperioden lar deg bare spille i fem timer, så hvis du hadde planer om å skynde deg gjennom hovedhistorien i løpet av en helg, har du ikke flaks. Likevel kan du oppleve spillet med den nye tredjepersonsmodusen, og se akkurat hva folk har hypet opp siden Big Jims siste blockbuster.

Avatar: Fire & Ash har vært en stor velsignelse for Avatar: Frontiers of Pandora, ettersom den tredje filmen rett og slett fikk folk til å ønske seg mer Avatar. På SteamDB kan vi se at spillet faktisk nådde et rekordhøyt spillerantall for bare et par uker siden. Vi kan forestille oss at historien er ganske den samme på andre plattformer også.