Avatar: Frontiers of Pandora Hands-on: Langt fra det typiske Massive

Da jeg så Avatar: The Way of Water, en film jeg var overraskende begeistret for, spesielt med tanke på mine reservasjoner mot den første Avatar helt tilbake i 2009, ville enhver spillentusiast også tenke at Pandora ville være ideell i et interaktivt format. Dette skyldes delvis filmens forkjærlighet for CGI, men også fargene, ikonografien og den mangfoldige floraen og faunaen. Selv om forsøket har vært gjort før, er Ubisoft Massive's Avatar: Frontiers of Pandora det første virkelige AAA-forsøket, og jeg har blitt fortalt at produksjonen verken har vært enkel eller ukomplisert, ettersom alle aspekter av utviklingen har måttet granskes og godkjennes av en rekke instanser, ikke minst James Cameron selv.

Kombiner dette med det faktum at Ubisoft har et desperat behov for salgssuksesser, i tillegg til skuffende økonomiske resultater og overskredne tidsfrister, og du har litt av en kruttønne i hendene. Jeg tilbrakte nylig drøye tre timer i selskap med Frontiers of Pandora og kan nå fortelle litt mer om hva Massive har fått til her.

"Det er bare et sci-fi-Far Cry", har vi hørt mange si i månedene etter at vi fikk se det første gameplayet fra spillet, og la meg starte med å slå fast at... ja, det er det. Det er ikke nødvendigvis en kritikk, og selv om mange kjente på den mentale trettheten i forbindelse med lanseringen av Far Cry 6, er det fortsatt underholdning i å ødelegge fiendens festninger, jakte vilt etter livsviktige ressurser og bruke naturen som skjulested. Og det er nettopp det du tilsynelatende skal gjøre i Avatar: Frontiers of Pandora.

Dette er en annonse:

Ok, så en massiv åpen verden, en mengde minimap-ikoner som indikerer ulike spilleraktiviteter, en dynamisk blanding av sniking og intensiv kamp hvor naturen rundt deg blir et av dine viktigste strategiske kort, og til slutt et relativt rudimentært ferdighetstre og utstyr i fargekodede grader. Alt dette er her, og det er veldig Far Cry. Det føles til og med litt som Far Cry å spille mye av tiden, og i et av oppdragene der jeg fikk i oppgave å stenge ned et forbrenningsanlegg, var likheten nesten slående.

Men det betyr ikke nødvendigvis at Avatar er et derivat, en flat klone av noe bedre. Avatar: Frontiers of Pandora ga meg en håndfull ganske magiske øyeblikk der musikk, ganske storslått grafikk og en gjenkjennelig, men tilfredsstillende spillsløyfe smeltet sammen til en Far Cry opplevelse som er nyskapende nok til at den alene gjenopprettet interessen for formelen som døde med Far Cry 6. Kanskje er Pandora akkurat det formelen trenger?

Dette er en annonse:

Det er vanskelig for meg å uttale meg om historien, ettersom min økt startet relativt sent i kampanjen. Min første oppgave var imidlertid å rekruttere min egen Ikran, en bevinget øgle som både fungerer som transportmiddel og trofast følgesvenn i kamp. For å finne min egen Ikran måtte jeg bestige et av Pandoras høyeste fjell, som også er med i Avatar: The Way of Water, og den reisen var faktisk ganske overbevisende som et eksempel på hovedoppdrag, med musikk, grunnleggende plattforming og generell kontroll som var tilfredsstillende og responsiv. Igjen, det er ikke noe særlig nyskapende som skjer her, men det fungerer.

Å bruke Ikranen min til blant annet å hacke en rekke lavthengende værstasjoner som angivelig forgifter deler av områdets overflate, var også underholdende nok, og selv om luftkampene er enda enklere, siden du egentlig bare er utstyrt med en strafe og tilgang til et sentralt skytevåpen, fungerte det bra.

Jeg fikk ikke noe særlig inntrykk av hvordan ulike sideaktiviteter distraherer deg fra hovedoppdragene, men det virket som om du generelt samler inn ressurser, deltar i dynamiske hendelser rundt om i spillverdenen og finner nytt, bedre utstyr, enten som en direkte belønning fra disse aktivitetene eller gjennom crafting. Igjen, med fare for å gjenta meg selv for mange ganger, alt dette har blitt gjort før, spesielt i Far Cry -serien, men det betyr ikke at det ikke fungerer.

Heldigvis har Massive gjort en solid jobb med å lage et ganske fint grensesnitt over hele spillet som får det hele til å føles veldig Avatar-aktig. Farger og layout passer godt til universets estetikk, og selv om jeg i starten måtte venne meg til spillets typiske "røntgensyn" som alle moderne spill av denne typen bør ha, føles det hele dynamisk og godt satt sammen.

Jeg er ikke i tvil om at mange vil finne timevis med solid underholdning i Avatar: Frontiers of Pandora, og å snike seg gjennom bregner og plassere en presis tung pil i brystet på en soldat i en mech er like kult som det så ut i Way of Water, men det er vanskelig å ignorere hvor kopiert det hele føles. Spesielt med tanke på Far Cry Primal, et spill som også dropper kjøretøy og en moderne tidsperiode til fordel for et større estetisk sprang, er Avatar: Frontiers of Pandora skjelettet noe vi kjenner igjen, bare i en annen, kanskje morsommere drakt. Det er morsomt at det er dette Massive har endt opp med å lage når det ser så direkte likt ut som noe Ubisoft Montreal har laget i over 10 år siden lanseringen av Far Cry 3 i 2012.

Jeg tror jeg skal gi meg i kast med Avatar: Frontiers of Pandora i desember og se om Far Cry -formelen holder for en ny runde, spesielt med de sære Avatar -innslagene, men det er ikke akkurat et nyskapende spill, og fra et studio som en gang ga oss Dark Zone i det første The Division, er det litt synd.