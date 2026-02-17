nyheter
Avatar: Frontiers of Pandora, Kingdom Come: Deliverance II og mer på vei til Game Pass
Andre halvdel av februar byr også på flere herlige nyheter, inkludert et par Day One-utgivelser.
HQ
Vi er mer enn halvveis gjennom februar, og som alltid er Microsoft nå klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i andre halvdel av måneden. Det er en fin tilnærming, og vi tviler sterkt på at noen vil bli skuffet over det som nå tilbys, da det er en betydelig mengde kvalitetstitler. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Game Pass Premium) :
Kommer til Game Pass
- Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - i dag*
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - I dag*
- Avowed (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - I dag**
- Death Howl (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 19. februar
- EA Sports College Football 26 (Cloud og Xbox Series S/X) - 19. februar*
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (Cloud og Xbox) - 19. februar
- TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 24. februar
- Dice A Million (PC) - 25. februar*
- Towerborne (full spillutgivelse) (Xbox, håndholdt og PC) - 26. februar
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 3. mars
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 3. mars
Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 28. februar, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe:
Forlater 28. februar
- Monster Train (Cloud, Xbox og PC)
- Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Xbox og PC)
- Injustice 2 (Cloud, Xbox og PC)
- Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Xbox og PC)