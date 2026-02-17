Avatar: Frontiers of Pandora, Kingdom Come: Deliverance II og mer på vei til Game Pass

HQ

Vi er mer enn halvveis gjennom februar, og som alltid er Microsoft nå klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til i andre halvdel av måneden. Det er en fin tilnærming, og vi tviler sterkt på at noen vil bli skuffet over det som nå tilbys, da det er en betydelig mengde kvalitetstitler. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Game Pass Premium) :

Kommer til Game Pass



Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - i dag*



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - I dag*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - I dag**



Death Howl (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 19. februar



EA Sports College Football 26 (Cloud og Xbox Series S/X) - 19. februar*



The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (Cloud og Xbox) - 19. februar



TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 24. februar



Dice A Million (PC) - 25. februar*



Towerborne (full spillutgivelse) (Xbox, håndholdt og PC) - 26. februar



Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 3. mars



Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 3. mars



Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 28. februar, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe:

Forlater 28. februar