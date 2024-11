Avatar: Frontiers of Pandora kunstner avslører den viktigste forskjellen mellom dataspill og film

HQ

Vi dro nylig til Portugal for å delta på DevGAMM, der vi fikk muligheten til å intervjue ledende skikkelser innen spillutvikling, som legendariske John Romero, Joshua Flitcroft fra IO Interactive og tinyBuild-sjef Alex Nichiporchik. Og selv om alle disse personene er involvert i spill, har mange av dem, i likhet med en betydelig andel av foredragsholderne på arrangementet, tilbudt sitt arbeid i filmindustrien. Men få har hatt muligheten til å berøre franchiser av samme størrelse og popularitet som James Camerons Avatar. En ære som Massive Entertainments assisterende art director Mikhail Greuli anerkjente overfor Gamereactors mikrofoner i et intervju nedenfor.

HQ

Mikhail har jobbet med en rekke prosjekter som konseptkunstner. På film var han for eksempel involvert i produksjonen av Hellboy, Jolt og Rambo: Last Blood (2019), så muligheten til å bli involvert i å utvide Pandoras verden var uimotståelig. "For meg var det generelt en stor glede å jobbe med denne IP-en, fordi jeg er en stor fan. Jeg så den første filmen da jeg fortsatt gikk på videregående, og jeg var... Jeg tror jeg så den fem ganger første gang. Jeg tror jeg så den fem ganger uken etter, for den tok meg helt med storm."

"Og det å være en ekspert på konseptkunst og nå jobbe på denne IP-en med alle disse [kunstnerne], som Dylan Cole og Ben Procter, som var barndomsheltene mine, det er en helt fantastisk opplevelse, ikke sant? Det er som om de ser arbeidet mitt og kommenterer det eller sier, hei, dette er fantastisk, takk. Og det var høydepunktet for meg å jobbe med dem. Det er veldig... Jeg kunne ikke ha forestilt meg dette for ti år siden."

Med en slik merittliste virker det logisk at Mikhails karrierevei går mellom film og dataspill, og vi får se noe av hans kunstnerskap i den kommende Red Sonja, i 2025. "Jeg jobbet med den for en stund siden", sier Greuli. "Det var tidlig i forproduksjonen. Og alt jeg kan si er at vi på den tiden valgte en veldig mørk og dyster tilnærming, som jeg personlig likte veldig godt, som veldig mørk fantasy. Jeg er en stor fan av fantasy. Jeg er en stor fan av Conan. Så jeg gleder meg veldig til den kommer ut. Og å jobbe med denne filmen tror jeg var et av høydepunktene i min filmkarriere."

Du kan finne Mikhail Greulis kunst sammen med resten av Massive Entertaiment-teamet i Avatar: Frontiers of Pandora, som slipper sin andre DLC Secrets of the Spires i morgen. Kommer du til å spille det?