Ubisoft bestemte seg for å starte kveldens Ubisoft Forward med Avatar: Frontiers of Pandora. Nærmere bestemt fikk vi endelig se glmt av hvordan FPS-spillet faktisk ser ut, samt informasjon som får det til å høres ut som et veldig Far Cry-inspirert spill. En av forskjellene er at Na-Vi-en får er langt mer akrobatisk og smidig, noe som gjør det raskere og lettere å utforske denne delen av Pandora filmene ikke har gått særlig inn på enda. Dette kan gjøres alene eller sammen med en venn når Avatar: Frontiers of Pandora lanseres 7. desember.

