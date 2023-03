Avatar: Frontiers of Pandora-forhåndsbestillingskampanje lekket

HQ

Ubisoft har ennå ikke bekreftet en utgivelsesdato for Avatar: Frontiers of Pandora, selv om vi vet at det kan være planlagt utgitt før april 2024. Dette kan endre seg, ettersom forhåndsbestillingskampanjen for tittelen har blitt lekket, som viser tillegg som vil bli inkludert når man forhåndsbestiller. Dette kan bety at vi snart får en bekreftelse på en utgivelsesdato og hvorfor ikke en trailer med opptak av spillet, som sannsynligvis vil bli avduket i juni på E3 2023.

Den etterlengtede åpen verden-tittelen basert på James Camerons filmer har høye forventninger, vel vitende om at Ubisoft Massive (The Division) står bak utviklingen, samt det første glimtet vi hadde av tittelen takket være utgivelsen av en kort trailer for et år siden.

Insider Script, en bruker som tidligere har lekket annen informasjon om Ubisoft-titler som konseptbildet til Assassin's Creed: Mirage, har delt det offisielle forhåndsbestillingskampanjebildet for Avatar: Frontiers of Pandora på Twitter. Bildet rapporterer at ved å forhåndsbestille spillet, vil spillerne kunne få "The Child of Two Worlds"-pakken, som inkluderer et karakter- og våpen-skin. Dette kan innebære en bekreftelse på en mulig utgivelsesdato snart, selv om en utsettelse til første kvartal neste år ikke er utelukket.

Vi vet at tittelen har vært i produksjon i rundt fem år, og at dette eventyret vil ta oss til Pandora med en ny historie utenfor James Camerons produksjoner. Selv om vi tydelig vil finne forbindelser til Avatar og Avatar: The Sense of Water og til og med oppfølgerne planlagt de neste årene. Vi håper å oppdatere snart med flere nyheter, eller til og med et utgivelsesvindu.