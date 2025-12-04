Avatar: Ild og aske blir sett på som "kulminasjonen på en saga"

HQ

Disney og James Cameron ser ikke ut til å bremse Avatar -franchisen overhodet, ettersom det er planer om flere filmer i fremtiden, nemlig Avatar 4 i 2029 og Avatar 5 i 2031. Det er fortsatt langt igjen til disse blir en realitet, så det er uvisst om disse planene blir noe av.

Den gode nyheten er at selv om det kommer mer Avatar, trenger vi ikke å vente i fem år eller mer på en god avslutning på historien. Cameron har uttalt at den kommende Avatar: Fire and Ash, den tredje filmen i serien som har premiere 19. desember, vil være slutten på en saga om historiefortelling, et avsluttende tredje kapittel som i bunn og grunn er siste del av denne æraen av Avatar narrative.

I et intervju med Gizmodo forklarer Cameron "Jeg tror du har litt erfaring med oppfølgere og hvordan du må levere utover publikums forventning, ta dem fra det kjente til det nye hver gang. Jeg ser ikke på Ild og aske som en oppfølger. Jeg tenker at det var kulminasjonen på en saga. Jeg liker "saga" bedre enn "oppfølger", fordi mye av det vi ville med historien, lå i historiens opprinnelige arkitektur."

Han fortsetter med å utdype: "Så hvis du tenker på dette som tredje akt, synes jeg det er sunnere. I motsetning til en typisk Hollywood-oppfølger, der de tjener masse penger på en film, og så sier de: 'Å, pokker. Vi må skynde oss rundt og få tak i et nytt manus. Kanskje det ikke er så bra, men la oss bare filme det og få det ut. Det er ikke det vi gjør her i det hele tatt. Det er et langt spill. Og jeg gikk inn i det vel vitende om at vi ville spille et langt spill og satse på at publikum ville bli med oss og bry seg om disse menneskene. For de er kanskje tre meter høye og blå, men de er mennesker."

Gjør dette deg mer eller mindre forventningsfull til Avatar: Fire & Ash?