Avatar: Fire & Ash
Avatar: Fire and Ash kommer til Disney+ i juni
Vi vil kunne strømme filmen om omtrent seks uker.
Ben håpet at Avatar: Fire and Ash ville komme til Disney+ en gang i mai da han skrev om at den ville bli tilgjengelig for digitalt kjøp og på Blu-Ray for en stund siden. Han må vente litt lenger enn det.
James Cameron og gjengen har kunngjort at Avatar: Fire and Ash vil bli tilgjengelig for strømming på Disney+ fra og med 24. juni. Det betyr at det vil ha gått seks måned og fem dager mellom filmens kinopremiere og Disney+-debuten. Noen uker lenger enn vi måtte vente på Avatar: The Way of Water.
Kommer du til å se Avatar: Fire and Ash på Disney+?