Avatar Legends: The Fighting Game Forhåndsbestillinger er tilgjengelige nå, lanseres 2. juli

HQ

Avatar Legends: The Fighting Game har sin utgivelsesdato. Det ser ut til at 2026 kan bli et stort år for fightere som ikke er fra noen av de store franchisene som dominerer sjangeren. Invincible VS lanseres neste måned, 2XKO startet året sterkt, selv om spillerantallet ikke var etter Riots smak, og Marvel Tokon: Fighting Souls ser ut til å gi oss 4v4-action som vi aldri har sett det før i august. Å holde tritt med sommerens brawling-tema er Avatar Legends: The Fighting Game, som slippes 2. juli.

Dette ble bekreftet i en ny forhåndsbestillingstrailer, som viste mange av favorittene våre fra Avatar: The Last Airbender og The Legend of Korra i duell på noen ikoniske steder fra seriens fortid. Med 12 spillbare figurer ved lansering, i tillegg til aldri før sett kunst, 900+ håndtegnede rammer for hver figur, online-lobbyer, en arkade- og historiemodus og mer, virker det som en ganske så innholdsrik fighter. Spesielt når standardutgaven kommer inn på bare $ 30.

Hvis du øker prisen til $ 50, får du en digital kunstbok, de 5 karakterene som kommer i Year 1-passet, et musikklydspor og unike HUD-er. Forhåndsbestilling gir deg Samurai Appa-huden, unike karakterfarger og muligheten til å stemme på karakterer som kommer i Year 1-passet.

Avatar Legends: The Fighting Game Samurai Appa vil være tilgjengelig på PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 når det lanseres 2. juli.