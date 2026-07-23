Avatar Legends: The Fighting Game Forsinkelser i Xbox-versjonen timer før lansering

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Avatar Legends: The Fighting Game Spillet lanseres i dag. Vel, i hvert fall for PlayStation-, PC- og Nintendo Switch-spillere lanseres det 23. juli. Bare timer før lanseringsdagen begynte, avslørte utviklerne at Xbox-versjonen av spillet ikke ville nå den planlagte datoen. I stedet har den blitt utsatt.

«På grunn av uforutsette omstendigheter knyttet til en backend-funksjon vil vi nå lansere spillet innen 3. september», heter det i et innlegg på X/Twitter. Gameplay Group opplyser at forhåndsbestillinger vil forbli aktive og ikke bli kansellert på dette stadiet.

Nintendo-spillere vil fra og med i dag kunne kjøpe og spille « Avatar Legends: The Fighting Game, men de vil ikke ha tilgang til Deluxe Edition, som inkluderer fem ekstra figurer som en del av Year 1 Pass, spillets lydspor og kunstbok. I tillegg vil versjonene for Nintendo Switch og Switch 2 kun være tilgjengelige med engelsk språklokalisering, og det vil ikke være mulig med crossplay. Teamet jobber med å legge til alle disse funksjonene så snart som mulig, men det kan være lurt å vente litt hvis du var ute etter Deluxe Edition.