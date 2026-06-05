Avatar Legends: The Fighting Game forsinket for å la utviklerne "lage et eksepsjonelt Avatar-eventyr"

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Avatar Legends: The Fighting Game har blitt forsinket. Kampspillet med våre favorittfigurer fra Avatar: The Last Airbender og Avatar: The Legend of Korra har endret utgivelsesdato fra 2. til 23. juli.

Det er ikke den største forsinkelsen vi har sett, og skyver lanseringen av spillet tilbake med tre uker. Disse ukene vil imidlertid være avgjørende for teamet som jobber med spillet, som sier at de trenger "litt ekstra tid til å lage et eksepsjonelt Avatar-eventyr, inkludert helt nytt innhold som tidligere ikke var planlagt!"

Den opprinnelige utgivelsesdatoen 2. juli kommer fortsatt til å tilby noe for spillerne, ettersom betatilgang for krysspilling vil bli gjort tilgjengelig for de som har forhåndsbestilt spillet på PS5, PC og Xbox Series X/S. Det er verdt å merke seg at forhåndsbestillinger for PS5 og Xbox Series X/S ikke er tilgjengelige ennå, men vil åpne snart.

Avatar Legends: The Fighting Game Spillet lanseres også på Nintendo Switch og Switch 2, men betatilgang vil ikke bli gitt til disse konsollene.