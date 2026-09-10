Avatar: Seven Havens finner sted mer enn 200 år etter «The Legend of Korra

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Siden « Avatar: Seven Havens viser en jordbøyende Avatar, og arvtakeren etter Korra, antok fansen at serien sannsynligvis fant sted rundt seksti til hundre år etter hendelsene i «The Legend of Korra». Imidlertid har medskaperne av «Avatar» avslørt at det er et mye større tidshopp enn det, et som etterlater verden på et helt annet sted enn før.

«Avatar: Seven Havens utspiller seg omtrent 225 år etter at «Legend of Korra» slutter. Selv om verden er svært fantastisk, er den fortsatt sterkt preget av AAPI- og urfolkskulturer og -historie,» sa utøvende produsent Sehaj Sethi i et intervju med Polygon. Medprodusent Ethan Spaulding la til at serien vil få et mer fantasifullt preg, ettersom verden har endret seg mye siden Korras tid.

Ifølge medskaper Michael Dante DiMartino var ideen bak «Seven Havens» å skape en rekke mysterier som seeren ville få se løst i løpet av serien. «Denne ideen tok utgangspunkt i settingen og ønsket om å kaste seeren inn i en verden som hadde opplevd en katastrofal hendelse. Deretter diskuterte vi ideer om hvilken type Avatar som ville gi mest mening i denne verdenen. Vi bestemte oss for Pavi, en jente som lever i skjul og som er yngre enn både Aang og Korra. Vi tenkte det ville være interessant å plassere denne godhjertede karakteren i en verden som ikke bare var på randen av sammenbrudd, men hvor innbyggerne foraktet Avataren,» forklarte DiMartino.

«Valget om å gjøre henne til en slik underdog ga oss mye dramatisk potensial som kunne bære en serie. Tidlig bestemte vi oss også for at vi ønsket at dette skulle være mer av en mysteryserie enn de to forrige seriene, slik at seeren skulle gå inn i historien med mange spørsmål: Hvordan ble verden så dårlig? Hvorfor hater alle Avataren? Hvordan mistet Pavi beinet sitt? Vi vil at publikum alltid skal være sultne på å vite mer.»

Så hvis du trodde Korra på en eller annen måte hadde ødelagt verden på kort tid, viser det seg at det ser ut til å ha vært et stort gap mellom Avatarene. En perfekt tidsperiode for folk til å spre hat mot mesteren av de fire elementene.