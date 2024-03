Avatar: The Last Airbender har blitt fornyet for en andre og tredje sesong.

HQ

Alle som har sett den animerte versjonen av Avatar: The Last Airbender vet at serien er delt inn i tre sesonger, kjent som bøker. Det er tydeligvis også intensjonen med live action-versjonen av serien, for nå har Netflix bekreftet at Avatar: The Last Airbender kommer tilbake for en andre og tredje sesong.

Da de fikk nyheten, holdt Fire Lord Ozai-skuespilleren Daniel Dae Kim en videosamtale med den unge gjengen der han avslørte at serien kommer tilbake i et par sesonger til. Det er en veldig sunn video som du kan se nedenfor.

Det er ikke klart når Avatar: The Last Airbender kommer tilbake, men med tanke på at innspillingen av oppfølgersesongene ikke har startet ennå, er det nok best å forvente en premiere tidligst i slutten av 2025 på grunn av mengden spesialeffekter som brukes i serien. Selv om den tredje sesongen forhåpentligvis kommer ganske raskt etter det.