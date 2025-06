Avatar: The Last Airbender In Concert kommer til en by nær deg

HQ

Det er 20 år siden Avatar: The Last Airbender debuterte og tok så mange med storm. Selv om fremtiden vil by på en andre sesong av Netflix' live-action-versjon, en ny serie animasjoner og en håndfull andre prosjekter, kan de som er på jakt etter litt nostalgi snart ta turen til et lokalt konserthus for å få med seg et personlig show dedikert til serien.

Avatar: The Last Airbender In Concert er en global begivenhet som beskrives som en "fantastisk live-orkesterforestilling av seriens elskede soundtrack, som nå har fått et løft med en filmopplevelse man bare får en gang i livet." Det er en to timer lang begivenhet som vil gå gjennom alle de tre sesongene av den animerte serien og by på "nye overraskelser, utvidede stykker og kreative innslag som er lagt til bare for denne milepælsturnéen, og som gir fansen en ny måte å oppleve historien de elsker på."

På konserten vil det legendariske filmmusikken og lydsporet bli fremført med "taikotrommer og erhu til svevende strykere og delikate treblåsere", og hvis det høres spennende ut, vil du kanskje være interessert i å høre at konserten kommer til mange arenaer rundt om i Europa og resten av verden fra og med i høst.

For folk i Europa blir det én turnédato i 2025, og denne er på Coliseum i London den 13. september. Deretter returnerer de til kontinentet etter en massiv USA-turné i mars, der vi kan forvente konserter i Belgia, Nederland, Tyskland, Sveits, Østerrike, Danmark, Sverige og deretter flere steder i Storbritannia igjen. For de forskjellige datoene og stedene, og til og med muligheten til å sikre seg en billett, gå over her.

