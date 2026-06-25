Avatar: The Last Airbender: Sesong 2

HQ

HQ

La meg begynne med å si at jeg ikke har noe spesielt forhold til den opprinnelige Nickelodeon-tegneserien. Den gikk meg rett og slett forbi den gangen, og det var derfor jeg var en del av "målgruppen" da Netflix lanserte en stor og ambisiøs live-action-remake for ganske mange år siden nå. Jeg fikk ikke med meg den første gangen, og var klar for en moden, moderne tolkning av kildematerialet.

Det var til en viss grad det jeg fikk, men selv om scenografien, kostymene og alle de tekniske aspektene ved den første sesongen føltes moderne og solid utført, var det som om serien hang litt fast mellom sine barnslige røtter og en dristigere tilnærming til den ikoniske historien.

Dette er en annonse:

Jeg sier dette fordi det er stort sett den samme situasjonen vi befinner oss i nå med den andre sesongen. Nok en gang beviser teamet bak serien at de har et godt grep om Avatars verden, der hver eneste scene er innrammet av en sammenhengende, konsistent og godt utført estetisk og auditiv sans. De direkte kampene er alle utrolig vakre og fengslende, men bortsett fra godt implementert CG, er det nok en gang kostymene, lydeffektene og koreografien som driver disse sekvensene.

Men så åpner selvfølgelig disse karakterene munnen, og du blir nok en gang konfrontert med en umiddelbar og øyeblikkelig åpenbar identitetskrise. Det er som om «Avatar» gjerne vil tiltrekke seg et mer modent publikum, ikke fordi den må være rå, brutal og realistisk, men fordi den ikke legger til grunn at publikum består av svært unge mennesker. En hel rekke scener gjennom disse syv episodene - om ikke flertallet av dem som er drevet av dialog - gir en pinlig Disney Channel-stemning som mangler universell appell, og i stedet byr på det som, i mer moderne termer, lett kan kalles cringe.

Det er absolutt ikke slik at Avatar: The Last Airbender ikke har lov til å inneholde lett forutsigbare arketyper, lett gjenkjennelige motivasjoner eller dårlige vitser; nei, det er ganske enkelt slik at samspillet mellom disse karakterene, fremfor alt, er ganske usannsynlig. Man tror rett og slett ikke virkelig på båndene mellom dem, deres håp og drømmer, og Netflix klarer ikke å skape troverdighet .

Dette er en annonse:

Det høres ut som en dødsdom, men det er det faktisk ikke. For det Avatar: The Last Airbender mangler i de intime detaljene, veier serien opp for i det store bildet. Byer som Ba Sing Se og Ildnasjonens hovedstad fremstår som storslåtte og utrolig vakre, og som nevnt utstråler hvert eneste bilde akkurat nok liv til at man lett kan la seg distrahere av det grandiose helhetsinntrykket. Videre streber den store rollebesetningen etter å levere troverdige prestasjoner, noe de stort sett lyktes med også i den andre sesongen.

Det er heldig at den originale serien klarer å fortelle hele sin episke historie på bare tre sesonger, og alt tyder på at Netflix' live-action-versjon vil gjøre det samme. Denne «andre akten» er derfor en utvidet innledning, en skikkelig liten i nakken for heltene våre, og sett i sammenheng henger den godt sammen med den første, innledende delen av historien. Jeg hadde håpet at seriens showrunnere kanskje ville ha presentert et mer harmonisk nærbilde av karakterene i hvert av de små øyeblikkene som utgjør den majestetiske helheten, men selv om det fremdeles er litt for mye barnslighet (på en dårlig måte) her og der, er den stort sett pålitelig.

Denne Netflix-tilpasningen av « Avatar: The Last Airbender » er ikke helt slik jeg personlig mener den burde være, men visjonen er sammenhengende nok til at jeg fortsatt henger med helt til slutten.