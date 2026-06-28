Avatar: The Last Airbender-stjerne setter rimelige forventninger til sesong 3: "Det kommer til å bli det absolutte høydepunktet innen Netflix, TV og film"

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Endelig er det tid for den andre sesongen av Avatar: The Last Airbender, nå som live-action-versjonen av den ikoniske animerte serien er tilbake på Netflix. Vi har måttet vente en stund på denne neste omgangen med episoder, men forhåpentligvis vil ikke det gjelde for sesong 3, ettersom Netflix ga grønt lys for den tredje og siste sesongen for en stund siden, og teamet filmet denne avsluttende omgangen med episoder rett etter sesong 2, noe som betyr at produksjonen allerede er fullført.

Selv om vi ikke kjenner den eksakte datoen for når sesong 3 kommer, har Gordon Cormier, skuespilleren bak live-action-versjonen av Aang, snakket med Screen Rant om hva vi kan forvente oss av seriens siste sesong, og jøss, han har virkelig satt lista høyt...

«Sesong 3 er ærlig talt helt vanvittig, for jeg har inntrykk av at alles favorittsesong i den animerte serien er sesong 3, eller i hvert fall er det slik jeg har oppfattet det. Mange er sesong 2-fans, men sesong 3 er kjempebra. Jeg føler at den er så annerledes i den forstand at sesong 1 var introduksjonen, sesong 2 handler om å lære seg elementene - han nærmer seg, han er nesten i mål. Og så sesong 3, der er det bare tunge saker. Hver episode er noe stort.

Jeg må lære meg å bøye ild. Kometen kommer. Jeg må til slutt kjempe mot Ildherren.» Det er mye, og alt hoper seg opp, og alt er i rødt. Vi er alle i Ildnasjonen. Så jeg føler at, siden dette er den tredje sesongen av * Avatar: The Last Airbender*, føles det nesten som en helt annen serie, men på den beste måten.

Det er som om vi har bygget opp sesong 1 og sesong 2, og alt dette har ført frem til denne gigantiske sesongen. Så sesong 2 kommer til å bli utrolig. Den kommer til å bli enorm. Den kommer til å bli stor. Den kommer til å bli dramatisk, men sesong 3 kommer til å bli enda større. Den kommer til å bli det absolutte høydepunktet for Netflix, TV og film. Jeg vet ikke hvordan jeg skal skape forventninger rundt dette. Det kommer til å bli utrolig. [Ler] Det var sannsynligvis den eneste sesongen hvor jeg med stolthet kunne si at jeg er fornøyd med det jeg har gjort på settet.»

Siden sesong 2 av Avatar: The Last Airbender nå er tilgjengelig på Netflix, kan du se traileren for de nye episodene nedenfor, og følg med, for Netflix vil uten tvil ikke kaste bort for mye tid på å få oss begeistret for den avgjørende sesong 3.