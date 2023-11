Avatar: The Last Airbender starter på Netflix i februar

HQ

Et bilde sier kanskje mer enn tusen ord, så jeg ble ikke altfor skuffet da Netflix ga oss vår første kikk på Gordon Cormiers Aang, Kiawentiio Tarbells Katara, Ian Ousleys Sokka og Dallas Lius Zuko fra live-action-filmatiseringen av Avatar: The Last Airbender i juni. Likevel består en trailer teknisk sett av flere bilder per sekund, noe som er enda bedre.

Netflix har endelig sluppet den første (ikke-logo) teaser-traileren for Avatar: The Last Airbender, og den gir oss ikke bare en langt bedre kikk på de elskede karakterene og noen av øyeblikkene vi får oppleve. Den avslører også at serien starter på Netflix 22. februar 2024.