Avatar: The Way of Water imponerer med vakker trailer

HQ

Det har gått tretten år siden James Cameron og kompani imponerte verden med banebrytende spesialeffekter, så det er nesten forståelig at det har vært såpass mye snakk om oppfølgerne selv etter en rekke problemer og utsettelser. Derfor var det spennende da vi fikk vite at den første traileren fra Avatar: The Way of Water ble vist frem under CinemaCon og ville være en del av Doctor Strange in the Multiverse of Madness-visningene på kino. Nå kan endelig alle se hvorfor det har vært så mye snakk om både filmen og traileren.

For som lovet har Avatar: The Way of Water sin første trailer blitt offentliggjort for allmennheten også, og selv om den ikke røper stort om historien gjør disse glimtene det klart at vi atter en gang får meget imponerende spesialeffekter og lyd.