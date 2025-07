"Avbryt ditt Game Pass": Xbox-backlash bryter ut på nettet

HQ

De massive oppsigelsene som nylig rammet Microsoft - og spesielt Xbox-divisjonen - har sannsynligvis ikke latt noen uberørt, spesielt med tanke på at selskapets siste inntjening overgikk forventningene og brakte inn rekordoverskudd. I protest har mange fans nå valgt å lufte og uttrykke sin frustrasjon ved ganske enkelt å si opp Game Pass-abonnementer som en form for boikott mot Microsoft og dets handlinger.

Diskusjonene på fora som ResetEra og Reddit ulmer av sinne. I tillegg til å si opp Game Pass, selger folk konsollene sine eller bytter fra Windows til Mac eller Linux.

"Abonnementet mitt avsluttes 30. oktober, og jeg har ikke tenkt å abonnere på nytt. Synd at jeg mister tilgangen til GWG-spillene mine, men sånn er livet"

"Slutt å bruke Windows-produkter hvis du kan. Det er flere fine tråder her om å sette opp Linux"

Årsakene til motreaksjonen går langt utover oppsigelsene, som mer eller mindre bare var dråpen som fikk begeret til å renne over. Nei, folk er generelt lei av Microsofts beslutning om å prioritere abonnementer og AI fremfor konsoller, spill og applikasjoner som du faktisk kan eie.

Mange kritikere hevder at denne forretningsmodellen undergraver tilliten blant kjernebrukere og fans. På nettet har "Cancel Your Game Pass"-bevegelsen fått vind i seilene, og mange hevder at de ikke bare vil slutte å betale for tjenesten, men også droppe Windows helt og holdent.

I bunn og grunn handler dette om prinsipper, skuffelse og følelsen av at Xbox har mistet sin sjel - hvorfor støtte noe du ikke lenger tror på?

Det finnes selvfølgelig også en bakside: Noen påpeker at en masseflukt kanskje bare vil skade utviklerne, og ikke nødvendigvis Microsofts ledelse. Blant de mange kommentarene som sirkulerer, er det noen få som skiller seg ut :

"En vits av et selskap"

og

"Microsoft kan dra til helvete"

Folk er rett og slett rasende - og med god grunn. Eller hva tror du?

Hva mener du om Microsoft som selskap i dag, og deres nåværende forretningsmodell?