Avdøde James Van Der Beek dukker opp som en forskrudd pastor i Lionsgates kommende thrillerfilm The Gates

Det var i forrige uke at nyheten om at skuespilleren James Van Der Beek hadde gått bort på tragisk vis. Selv om du kanskje fortsatt ikke har kommet deg over den 48 år gamle skuespillerens alt for tidlige død, vil det ikke ta lang tid før en av hans siste skuespillerroller kommer på kino.

Allerede 13. mars har skrekkfilmen The Gates kinopremiere, der Van Der Beek spiller en forskrudd pastor som er ute etter å knytte løse tråder etter et brutalt kvinnemord. Lokalbefolkningen er lojale mot Van Der Beeks skurk, og filmen følger hvordan en gruppe unge menn løper for livet samtidig som de forsøker å bringe dette monsteret for retten.

Filmen er regissert av John Burr og har også Mason Gooding, Algee Smith og Keith Powers i hovedrollene, og det offisielle sammendraget for The Gates forklarer: "Tre venners biltur blir skremmende når de blir vitne til et drap i et inngjerdet boligområde. Fanget inne, jaget av beboere som legger skylden på dem, splittes båndene deres etter hvert som en karismatisk, men uhyggelig patriark kommer nærmere."

Du kan se traileren for The Gates nedenfor for å få et glimt av Van Der Beek i aksjon i hans nest siste skuespillerrolle (den siste blir en TV-serie kalt Elle som kommer senere i år).