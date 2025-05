Avengers: Doomsday - Nye rykter antyder stjernespekket rollebesetning

HQ

Som de fleste av dere sikkert husker, ble flere av skuespillerne fra den kommende Avengers: Doomsday avslørt under et stort arrangement for noen uker siden. Men selv om mange navn ble annonsert, var det langt fra hele besetningen - og nå begynner det å svirre en rekke nye rykter om hvem andre som kan bli med i filmen.

Den velkjente insideren Jeff Sneider nevnte nylig navn som Mark Ruffalo (Hulk), Brie Larson (Captain Marvel), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Hawkeye) og Tatiana Maslany (She-Hulk) som potensielle tilføyelser. Under en episode av The Hot Mic ramset han opp en lang liste med navn, deriblant :

Mark Ruffalo som Bruce Banner / Hulk, Benedict Wong som Sorcerer Supreme Wong, Brie Larson som Carol Danvers / Captain Marvel, Don Cheadle som James Rhodes / War Machine, Karen Gillan som Nebula, Jeremy Renner som Clint Barton / Hawkeye, Iman Vellani som Kamala Khan / Ms. Marvel, Danai Gurira som Okoye, Tessa Thompson som Valkyrie, Ke Huy Quan som Ouroboros, Teyonah Parris som Monica Rambeau, Will Poulter som Adam Warlock, Dominique Thorne som Riri Williams / Ironheart, Xochitl Gomez som America Chavez, Sophia Di Martino som Sylvie, Tatiana Maslany som Jennifer Walters / She-Hulk, Yahya Abdul-Mateen II som Simon Williams / Wonder Man, Kathryn Newton som Cassie Lang, Wunmi Mosaku som B-15, Lashana Lynch som Maria Rambeau, Famke Janssen som Jean Grey, Halle Berry som Ororo Munroe / Storm, Kai Zen som Phyla, Owen Wilson som Mobius, Chris Pratt som Peter Quill / Star-Lord, Samuel L. Jackson som Nick Fury, Charlize Theron som Clea, Benedict Cumberbatch som doktor Stephen Strange, Hayley Atwell som Peggy Carter, Chris Evans som Steve Rogers, Bradley Cooper som Rocket Raccoon, Vin Diesel som Groot, og Maria Bakalova som Cosmo.

Filmen - som foreløpig er satt til å ha premiere 1. mai neste år - tegner til å bli et av Marvels mest ambisiøse og fullstappede prosjekter noensinne. Og hvis bare en brøkdel av navnene som slenges rundt faktisk blir en del av den endelige rollebesetningen, kommer det til å bli en skikkelig godbit for Marvel-fansen.

Hvem håper du å se i Doomsday, bortsett fra de som allerede er bekreftet?