Avengers: Doomsday og Secret Wars beskrives som et dristig skritt fremover for Marvel Joe Russo: "Vi fant en vei inn i historien som er veldig spennende for oss, men som vi tror er veldig radikal. Jeg tror det kommer til å utfordre publikum."

HQ Regissørene Joe og Anthony Russo har diskutert planene sine for de kommende Marvel filmene Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars, og hintet om at disse vil ta Marvel i en ny, dristig og ikke minst uventet retning. Joe Russo gikk nærmere inn på hvordan de tror disse to filmene virkelig vil overraske publikum, og fortsatte med å beskrive deres tilnærming som svært radikal. Med ambisjoner om å flytte grensene for hva fansen faktisk kan forvente av en ny Marvel film. I en samtale med The Hollywood Reporter sa Joe Russo : "Jeg tror vi alltid er på utkikk etter nye faser. Det er alltid nye historier å fortelle. Jeg tror disse filmene kommer til å overraske folk. Vi har funnet en vei inn i historien som er veldig spennende for oss, men som vi tror er veldig radikal. Jeg tror den kommer til å utfordre publikum." Doomsday har planlagt premiere 1. mai neste år, og vil som kjent introdusere Robert Downey Jr. i rollen som den store skurken Doctor Doom. I tillegg ryktes det at Evans også skal dukke opp som Steve Rogers, og vi kan også vente oss flere karakterer fra Fantastic Four og Thunderbolts. Hva er dine forventninger til de nye Avengers filmene?