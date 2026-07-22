Avengers: Doomsday Traileren er den nest største trailerlanseringen i historien

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Man kan si hva man vil om at MCU ikke lenger er like populært som før, men ingenting vekker folks interesse som en stor superheltfilm med flere helter. Eller, kanskje mer presist, en stor trailer for en superheltfilm med flere helter. Vi er fortsatt i sjokk etter all actionen i traileren til «Avengers: Doomsday , og i løpet av dagene siden premieren har den allerede skutt i været og blitt den nest største trailerlanseringen noensinne.

Som rapportert av Variety, fikk traileren til « Avengers: Doomsday 503 millioner visninger på tvers av alle plattformer i løpet av 24 timer. Det plasserer den rett bak traileren til «Spider-Man: Brand New Day», som fikk 719 millioner visninger – en rekord vi ikke tror vil bli slått på en stund.

«Avengers: Doomsday innleder offisielt neste fase av MCU, og vi er tilbake et år senere med «Secret Wars»-historien. I traileren fikk vi mange små hint, noe som sannsynligvis førte til at fansen så den flere ganger for å være sikre på at de fikk med seg alt. Siden det fortsatt er noen måneder igjen før «Doomsday» har premiere i desember, er vi sikre på at vi vil få en ny trailer ganske snart, men kanskje ikke en som slår rekorden på samme måte som denne.