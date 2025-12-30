Avengers: Doomsday viser første glimt av Thor i ny teaser-trailer

HQ

Vi visste at Russo-brødrene hadde forberedt flere teasertrailere for Avengers: Doomsday som skulle vises før Avatar: Fire and Ash, men hva ville de gi oss glimt av? Noen av dem lekket ut før Disney offisielt ga oss det første glimtet av Chris Evans tilbake som Steve Rogers for en uke siden, så la oss fortsette med en annen Chris.

Marvel har sluppet den andre teaseren for Avengers: Doomsday, og denne handler om Chris Hemsworths Thor. Vi skal tydeligvis ikke forvente at han skal være like lystig som i Taika Waititis filmer, da den norrøne guden bare vil tilbake til datteren sin og gi henne den fredelige oppveksten han aldri fikk.

Vi får se om dette er et godt eller dårlig tegn når Avengers: Doomsday har premiere den 16. desember 2026.