Avengers: Doomsday viser offisiell konseptkunst

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Vi har lenge visst at rollelisten til « Avengers: Doomsday er stjernespekket, men hvis du trenger en påminnelse om akkurat hvor mange helter som kommer til å være med i denne filmen, bør du ta en titt på den nye konseptkunsten som er avslørt for filmen. Med nesten alle helter du kan tenke deg som kan dukke opp for å bekjempe Doctor Doom, er rollelisten i «Doomsday» delt mellom New Avengers (og noen gamle Avengers), Fantastic Four og X-Men.

Til venstre på konsepttegningen som er avslørt av Marvel-kunstneren Andy Park, ser vi Steve Rogers, Thor, Thunderbolts og Ant-Man. Under den nylig avslørte Doctor Doom-masken ser vi Channing Tatums Gambit og en rekke tilbakevendende X-Men-figurer, blant annet Cyclops, Mystique, Magneto, Beast og Professor X. Til høyre ser vi Fantastic Four, samt Shang-Chi, Shuri, M'Baku og den nye Captain America, Sam Wilson.

Det er noen helter og figurer som er merkbart fraværende fra konseptkunstene. Captain Marvel, for eksempel, er ikke å se noe sted. Det samme gjelder Spider-Man og Hulken. Vi får se om de dukker opp i trailerne, eller om Marvel fortsatt holder noen opptredener tilbake som overraskelser når filmen har premiere i desember.