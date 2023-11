Avengers: The Kang Dynasty skifter regissør

Det ser ut til at Marvel må finne en ny regissør for å avrunde den sjette fasen av Marvel Cinematic Universe, ettersom Deadline nå melder at Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' Destin Daniel Cretton forlater regissørstolen for den kommende filmen.

Det skal sies at dette ikke er en fullstendig skilsmisse mellom de to, da det bemerkes at Cretton fortsatt er veldig involvert i Marvel -verdenen og fortsatt jobber med et Wonder Man Disney+-show og jobber også med Shang-Chi-oppfølgeren, i tillegg til å være i samtaler om å regissere andre Marvel Studios -filmer.

Denne regissørendringen er egentlig ikke så farlig, siden Avengers: The Kang Dynasty forventes å ha premiere 1. mai 2026, selv om vi ikke vil utelukke at tidsplanen kan bli ytterligere endret etter de siste forsinkelsene på Marvel.

Hvem synes du bør ta over som regissør for Avengers: The Kang Dynasty?