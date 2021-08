Avengers-regissørene dropper Magic: The Gathering-serien

HQ

I 2019 kunne Netflix skryte av at de hadde hyret inn Anthony og Joe Russo, regissørene av filmer som Captain America: Civil War og Avengers: Infinity War, til å skrive og regissere en animert Magic: The Gathering-serie for dem, men i dag venter det både gode og dårlige nyheter.

For i dagens Magic Showcase 2021 ble ryktene om at både brødrene, Henry Gilroy og Jose Molina forlot prosjektet etter kreative uenigheter nærmest bekreftet ved at vi fikk vite at Jeff Kline (Transformers Prime og Jackie Chan Adventures) har overtatt som leder av det hele.

Den gode nyheten er at vi endelig vet serien vil komme i andre halvdel av 2022 og at Brandon Routh (Superman Returns, The Rookie, Arrow og Chuck) og har fått hovedrollen som Gideon Jura. Vi kan nok være relativt trygge på at serien faktisk slippes neste år, for streamen gjorde det klart at stemmeskuespillerne allerede har spilt inn første sesong.