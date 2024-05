Avlys The Garfield Movie, Chris Pratt liker ikke lasagne

HQ

Som da han ble annonsert som Marios stemme i The Super Mario Bros. Movie, ble det en del motreaksjoner da det ble avslørt at Chris Pratt skulle legge stemme til Garfield. Det virket ikke som om Pratt gjorde noe annet enn sin vanlige stemme for rollen, og fansen var derfor ikke akkurat fornøyd.

Nå ser det ut til at Pratt kan ha vært feil mann for rollen, for i et intervju med Comicbook.com avslørte han at han ikke engang liker lasagne, Garfields favorittmåltid. "Nei, jeg liker faktisk ikke lasagne, jeg synes det er litt overvurdert", sa han. "Jeg liker ikke grønnsakene de gjemmer i den. Så de lange, flate nudlene, og så blir den lille hvite osten kald, og det er ikke nok saus. Jeg er ingen fan."

Det virker som om Pratt aldri har smakt en god lasagne. Uansett, til syvende og sist er han en skuespiller. Jobben hans er å late som ting, og da kan han sikkert late som om han elsker lasagne dagen lang.