Avlysningen av The Wheel of Time skyldtes ikke dårlige seertall

Til tross for at serien lenge var et av Amazons flaggskip innen fantasy, kunngjorde de i forrige måned at The Wheel of Time nå offisielt blir kansellert. Serien ble sett på som et prestisjeprosjekt i stil med The Lord of the Rings: The Rings of Power, men vil ikke bli fornyet for en fjerde sesong.

Kunngjøringen har reist flere spørsmål, spesielt siden den nylig avsluttede tredje sesongen ble varmt mottatt av fans av Robert Jordans elskede bokserie. Hva var det egentlig som gikk galt? Ifølge seriens showrunner, Rafe Judkins, handler det ikke om manglende publikumsinteresse. I en uttalelse forklarer han at serien hadde global gjennomslagskraft med høye seertall; "Den ble sett av et enormt antall mennesker over hele verden."

Han viser til Nielsen-data som bekrefter at serien lå på topp 10-listen i over 20 uker, en prestasjon som Judkins mener "svært få serier har klart å matche det siste tiåret".

Så hvorfor gikk det som det gikk? Vel, selv om seertallene var imponerende, var det budsjettet som satte kjepper i hjulene. De høye produksjonskostnadene ser ut til å ha blitt en for tung byrde å bære, selv for en gigant som Amazon. Judkins har imidlertid fortsatt et visst håp om at et annet selskap vil ønske å overta serien:

"Så hvem vet? Kanskje The Wheel of Time vil gjøre det bøkene alltid har klart å gjøre siden dag én - trosse de tradisjonelle definisjonene av 'begynnelse' og 'slutt'. Jeg håper i hvert fall at den gjør det - fordi denne bokserien og disse fansen fortjener å se historien fullført."

Med andre ord: Kanskje The Wheel of Time vil vende seg andre steder.