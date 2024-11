Avowed ble forsinket av taktiske grunner, ettersom Microsoft allerede hadde en fullpakket lanseringsplan

HQ

I løpet av de kommende ukene vil både Microsoft Flight Simulator 2024 og Indiana Jones and the Great Circle bli utgitt for PC og Xbox Series S/X. Meningen var at Obsidian Entertainment også skulle ha noe å by på, nemlig Avowed. Nylig ble det imidlertid utsatt til februar i stedet.

I et Game File-intervju med Microsofts spillsjef Phil Spencer forklarer sistnevnte at forsinkelsen var rent taktisk :

"Matt Booty og jeg planlegger det, vi snakker med Game Pass-teamet. Vi sier: 'Ok, hva er de store lanseringene som kommer inn? Vi har også STALKER, som ikke engang er på den listen, men som åpenbart er en veldig viktig lansering for oss.

Vi sa: "Ok, la oss sørge for at vi planlegger dette litt bedre."

Spillet var klart, men det betyr ikke at Obsidian går videre med noe annet. I stedet vil de bruke denne ekstra tiden til å finpusse Avowed litt ekstra, slik at det er i god form til utgivelsen om tre måneder. Det slippes 18. februar til PC og Xbox, og er inkludert i Game Pass.