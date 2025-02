Avowed har omtrent 40 % større filstørrelse sammenlignet med The Outer Worlds

HQ

Teknisk sett slippes Obsidian Entertainments kommende enspiller-rollespill Avowed den 18. februar, men alle som har kjøpt en av de dyrere utgavene, får et forsprang på torsdag. Så det er et godt tidspunkt å finne ut om du trenger å rydde plass på harddisken.

Spillets butikkside på Xbox.com er nå oppdatert (via Klobrille på Bluesky), og som et resultat vet vi at det er rundt 74 gigabyte i størrelse. Det kan sammenlignes med studioets forrige rollespill, The Outer Worlds, som var på 54 gigabyte.

Vi har selvfølgelig anmeldelser av Avowed på trappene, som blir publisert på torsdag. Hva tror du resultatet blir?