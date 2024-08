Avowed har tilsynelatende blitt forsinket til 2025

HQ

Tidligere i sommer gjorde Obsidian en feil og nevnte at Avowed skulle lanseres den 12. november. Jeg sier at det var en feil fordi den delen av artikkelen ble raskt fjernet. Det var kanskje smart, for det høres ut som om spillet ikke vil lanseres i 2024 likevel.

The Verge's Tom Warren, som i utgangspunktet har en plettfri merittliste når det gjelder rapporter om Microsoft, hevder at Obisdian har utsatt Avowed til "tidlig 2025", og at den offisielle bekreftelsen av dette vil skje snart. Dette er tilsynelatende ikke bare fordi litt ekstra finpuss alltid er bra, men at Microsoft vil unngå at det forsvinner i skyggen av Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Indiana Jones and the Great Circle og andre store spill som lanseres rett på Game Pass denne høsten.

Vi får se om denne rapporten får Microsoft til å kunngjøre forsinkelsen før Gamescom, eller om vi fortsatt må vente på de mange Xbox-strømmene under den tyske messen.

