Avowed har veldig mange forskjellige avslutninger

Utvikleren Obsidian har avslørt at deres kommende Avowed vil inneholde minst ti forskjellige avslutninger, og uansett hvilken du får, vil "egentlig [være] summen av valgene dine gjennom hele spillet."

Regissør Carrie Patel sa: "Vi har et tosifret antall avslutninger, og du kan ende opp med mange forskjellige kombinasjoner av dem."

De nevnte sluttbildene, på tradisjonell RPG-måte, refererer høyst sannsynlig til stillbilder med bildetekster som avslører den endelige skjebnen til spilleren og viktige NPC-er / reaksjoner basert på valgene som er gjort i en gitt gjennomspilling, så det er fornuftig at det ville være mange av dem.

Det som er interessant for meg er omtalen av forskjellige kombinasjoner - forutsetningen om at den samme overordnede spillerkarakterens slutt kan oppnås med forskjellige NPC-slutter ser ut til å antyde et anstendig nivå av overordnet frihet, noe som er bra for ethvert ambisiøst RPG.

Avowed utspiller seg i verdenen Eora, den samme fiktive verdenen som Pillars of Eternity finner sted i, og er bekreftet å være like lang som The Outer Worlds.

Avowed vil bli utgitt for Xbox 18. februar 2025 (og du kan se hele intervjuet med IGN her).