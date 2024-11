Avowed kan få en prestasjonsmodus

HQ

I går fikk vi en ganske massiv forhåndsvisning av Obsidian Entertainments kommende rollespill Avowed, som slippes 28. februar. Selv om det virker veldig lovende ble mange likevel noe skuffet da det ble bekreftet at spillet vil kjøre med 30 bilder per sekund på Xbox Series S/X.

Xbox-influencer Paris Lilly fikk imidlertid muligheten til å intervjue spillets regissør Carrie Patel på forhåndsvisningen, og hun var tydeligvis ikke helt fornøyd med hvordan samtalene om oppdateringen av bildefrekvensen gikk. Hun benyttet derfor anledningen til å presisere at Avowed kjører i minimum 30 bilder per sekund, og antyder at det godt kan være planlagt en Performance-modus:

"Jeg vil presisere at 30 FPS [på Xbox Series X] ikke er målet vårt, vi vil i det minste nå det. Vi er fullt opptatt av ytelsesoptimalisering, vi ønsker å levere en vakker verden med den beste bildefrekvensen vi kan, og vi jobber med det akkurat nå."

La oss krysse fingrene. Selv om et rollespill for én spiller kanskje ikke er det viktigste å kjøre med høy bildefrekvens, synes vi det er på tide at det i det minste tilbys som et alternativ i alle spill.