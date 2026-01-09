Gamereactor

nyheter
Avowed

Avowed kommer til PS5 i februar

Obsidians "Skyrim Jr." og Game of the Year-kandidat var konsolleksklusivt for Xbox i mindre enn et år.

HQ

Ganske mange spill fra Xbox Game Studios kommer til PlayStation 5 i år. Vi visste allerede om South of Midnight, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 og Starfield. Nå har vi en dato for en annen svært etterspurt tittel.

Obsidian avslører at Avowed kommer til PS5 den 17. februar. Denne versjonen av det allerede fantastiske spillet vil dra nytte av DualSense-kontrolleren, samt ha noen uspesifiserte forbedringer på PS5 Pro.

Kan dette bety at den lovede "større oppdateringen" som også er lovet for februar kommer samme dag? Det ville definitivt gitt mening, så forvent flere nyheter om det i nær fremtid.

Avowed

