Avowed: Lost Suoles Quest Guide

HQ

Når du først begynner på Avowed, kan du bli fristet til å først få litt XP og belønninger ved å gjøre sideoppdrag i nærheten i stedet for å skynde deg i retning hovedoppdraget. Hvis du drar til Shantytown, finner du Miteno i sentrum, en mann som har mistet noen pyntegjenstander på grunn av irriterende måker.

Han vil spørre deg om du kan finne suolene for ham. Gjenstandene er som medaljonger, og de er ikke verdt så mye i kroner og øre, men siden de betyr mye for Miteno, vil han belønne deg hvis du kan finne dem. Det er fire gjenstander å få tak i, og du finner dem på følgende måte.

For å få tak i den første suolenet, må du straks gå inn i bygningen bak Miteno, klatre opp trappene og finne veien ut på hustakene. Når du svinger til høyre på toppen av trappen, ser du et par bokser du må hoppe over før du får tak i det flislagte suolenetet.

Dette er en annonse:

For å få tak i den andre medaljongen, må du snu om, hoppe ned og gå til venstre, hvor du ser en lang stige som fører videre oppover. Følg så oppdragsmarkøren, ta til venstre, og så til venstre igjen til du ser suolenet som balanserer under deg. Hvis du faller rett ned fra posisjonen på bildet nedenfor, kan det hende du faller. Men ikke vær redd, du slipper å klatre igjen, for du kan klatre opp via en stige på høyre side.

Det tredje suolenet er enda enklere å finne, for du følger bare stien fra der du plukket opp det andre suolenet og svinger til høyre, så ser du det rett foran deg. Det er også verdt å nevne at det er en låskasse til venstre på samme nivå, som du kan åpne for å få noen mynter, en tryllestav og et par oppgraderingsmaterialer.

Dette er en annonse:

Det fjerde og siste suolenet ligger på en litt annen sti. Først må du gå tilbake til der Miteno er, og deretter til venstre. Rett før den store jernporten der en mann står og roter i søppel, ser du en bro på venstre side. Ta den, og følg stigen opp. Derfra følger du bare stien, knuser hindringene i veien og gjør et stort hopp for å finne det endelige suolenet.

Etter det er du ferdig, og du kan dra tilbake til Miteno for å hente belønningen din. Her får du to alternativer, ettersom han tilbyr deg sitt eget suolenet. Dette er et ganske nyttig tilbehør, ettersom det gir deg +20 % valuta hver gang du finner mynter på Avowed, noe som gir deg en betydelig økning i pengene du kan samle inn, noe som kan være til stor hjelp når du skal kjøpe utstyr og forsyninger fra kjøpmenn. Men hvis du synes synd på Miteno og tror at forbannelsen hans vil komme tilbake hvis han gir fra seg det fortryllede suolenettet, kan du i stedet skaffe deg Celestial Loop, en ring som gir deg +15 % motstand mot ild og frostakkumulering. Hvis du ikke er ute etter å plyndre mye, og i stedet bare vil ha et tilbehør som gir deg en fordel mot visse typer elementære fiender, er dette et bedre valg, men i det lange spillet, der du kanskje vil ha mye penger, er suolenet ikke et så dårlig valg.

Etter at du har returnert suolenettene til Miteno og valgt hvilken belønning du vil ha, får du også et annet lite dialogvalg, enten ved å fortelle ham at gudene straffer dem som har begått ugjerninger, eller ved å si at de har større fisk å steke. Det første alternativet vil gjøre Miteno mer from og få ham til å tro at han kan redde seg selv gjennom bønn, mens det andre alternativet letter litt på byrden av å føle seg forbannet.

Og det er Lost Suoles-oppdraget, en rask og enkel måte å få litt XP og en av to interessante gjenstander tidlig i spillet. Du kan ta dette oppdraget så snart du går inn i den første regionen, så hvis du vil ha en buff til plyndringen eller kampene dine, kan du sjekke det ut.