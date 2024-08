Avowed offisielt utsatt til februar 2025

HQ

For et par dager siden hørte vi troverdige rykter om at Obsidian ville utsette Avowed til tidlig i 2025. Dette fikk meg til å stille spørsmål ved om Microsoft ville fremskynde den offisielle kunngjøringen av dette, eller om de ville vente til den planlagte datoen. De valgte å få det ut av veien så raskt som mulig.

Xbox' offisielle X-konto bekrefter at Avowed har blitt utsatt til 18. februar 2025. Den offisielle grunnen til dette er "for å gi spillernes backlogger litt pusterom". La meg oversette det for deg: "Vi kommer oss unna Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl og Indiana Jones and the Great Circle sin vei, samtidig som vi får et etterlengtet spill på Game Pass i februar."

Vi får fortsatt se mer av spillet på Gamescom, så følg med for våre inntrykk senere denne måneden.