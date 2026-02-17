Avowed (PS5)

HQ

Obsidian Entertainment hadde et travelt 2025. Først lanserte de Avowed på Xbox og PC i februar, deretter kom Grounded 2 i Early Access i juli, og i oktober leverte de enda et rollespill, The Outer Worlds 2, til Xbox, PlayStation og PC. Nå, nøyaktig ett år etter utgivelsen på Xbox Series X/S og PC, kommer Avowed til PlayStation 5.

Først må vi presisere at dette ikke er en fullstendig, grundig gjennomgang av Avowed og alle spillets mekanikker, men snarere en innsjekking av PlayStation 5-versjonen og en titt på spillets nye funksjoner og nytt innhold nå som det har landet på Sonys plattform. Hvis du vil ha en fullstendig og grundig anmeldelse av Avowed, anbefaler vi at du leser vår utmerkede anmeldelse av Xbox Series X/S-versjonen.

La oss likevel kort skissere hva Avowed handler om. Det er et klassisk vestlig førstepersons-rollespill som utspiller seg i Pillars of Eternity-universet, Eora. Du spiller som en kongelig utsending som ankommer The Living Lands for å undersøke og bekjempe The Dreamscourge, en ukjent pest som truer med å spre seg til resten av kontinentet hvis ingenting blir gjort. Sammenlignet med andre spill i Pillars of Eternity-universet har Avowed skrudd opp både de actionfylte kampene og den ofte vittige og velskrevne dialogen.

Etter en litt treg start og opplæring tar hovedhistorien raskt fart og krydres med flere utmerkede sideoppdrag. Verden føles fortsatt spennende og levende, og det er tydelig at Obsidian virkelig vet hvordan man bygger opp en fantasiverden. Det er mange steder og områder å utforske, og spillet belønner ofte nysgjerrigheten din når du beveger deg litt utenfor allfarvei.

Jeg spilte Avowed da det kom ut på Xbox Series X/S i fjor, og da jeg startet opp PlayStation 5-versjonen, ble jeg litt overrasket over hvor mye det faktisk trakk meg inn igjen. Avowed spiller like bra som det gjør på Xbox Series og PC, og det er fortsatt et velfungerende rollespill som oppfyller de fleste viktige kriterier for spill i denne sjangeren. De få svakhetene spillet har, som at det hele kan bli litt ensformig underveis og at lastetiden er lengre enn man kan forvente av spill i 2025/2026 (dog uten å være urimelig lang), er fortsatt til stede, og på den måten er PS5-versjonen veldig lik versjonene på de andre plattformene.

På PlayStation 5 har spillet tre forskjellige grafikkinnstillinger å velge mellom: Kvalitet (30 bilder i sekundet, høyere grafikkvalitet), Balansert (40 bilder i sekundet, som krever en 120 Hz-skjerm) og Ytelse (60 bilder i sekundet, lavere grafikkvalitet). Jeg spilte i Performance-modus på PlayStation 5 Pro, og det gikk jevnt og flytende det meste av tiden (med unntak av litt typisk Unreal Engine 5-hakking fra tid til annen), og grafikken fungerer fortsatt godt og er ofte mer fargerik enn det vi ser i andre spill av denne typen.

PlayStation 5-versjonen inneholder alle tidligere oppdateringer til spillet, pluss den nye, store jubileumsoppdateringen som kommer i forbindelse med at spillet lanseres på PlayStation 5. Denne nye oppdateringen inkluderer en New Game+-modus, der du kan starte et nytt spill med alle gjenstandene og evnene dine (men ikke de gudelignende kreftene dine), en (noe enkel) fotomodus, nye våpen, tre nye spillbare raser (dverger, orlans og aumaua), flere gudelignende funksjoner samt oppdateringer og justeringer av kampsystemet.

Det er nå også mulig å endre utseendet ditt midt i spillet via et magisk speil i teltet i leiren din, du kan oppgradere utstyret ditt på arbeidsbenker rundt om i spillverdenen, og både dialogen og grafikken har fått en liten oppdatering. Alle disse tilleggene og forbedringene er en del av jubileumsoppdateringen, som er inkludert i PlayStation 5-versjonen og som også kommer til Xbox og PC som en gratis oppdatering samtidig som PlayStation 5-versjonen lander 17. februar.

Avowed er fortsatt et utmerket rollespill som, som nevnt tidligere, trakk meg inn i den magiske verdenen nok en gang. Det er også et spill som respekterer tiden din, ettersom det kan fullføres på rundt 30-40 timer, avhengig av hvor nysgjerrig du er på verden rundt deg, og det er faktisk en deilig "liten snack" hvis du liker fantasy-rollespill som du ikke trenger å sette av flere måneder for å oppleve.

Hvis du er PlayStation-eier og har kikket på Avowed på Xbox og PC, har du nå muligheten til å hoppe inn i eventyret her, og det kan du trygt gjøre. Det er fortsatt et utmerket fantasy-rollespill, og det har bare blitt enda bedre med den store jubileumsoppdateringen, som er inkludert i PlayStation 5-versjonen ved lansering. Spillet lanseres også til en rimelig pris på £40.

Hvis du vil vite mer om Avowed, kan du lese vår grundige anmeldelse av Xbox-versjonen.