Avowed regissør ber oss akseptere bugs ved lansering

HQ

Mange av oss ser frem til Avowed, som lanseres neste uke, og de første inntrykkene virker veldig, veldig lovende. Men ikke forvent en sømløs opplevelse. Spillets regissør nevner i et intervju at vi må akseptere et visst nivå av problemer og bugs, spesielt ved lansering. Carrie Patel understreket at feil er uunngåelige når man sikter mot morsomme, kreative opplevelser i større skala, og sa :

"Du må akseptere litt jank for å gjøre noe morsomt og kreativt, tror jeg"

Ikke uventet har kommentaren vakt bekymring blant spillere på nettet, som nå har stilt spørsmål ved om spillets forsinkelser skyldes kvalitetsproblemer. Men Phil Spencer har forsikret oss om at dette ikke er tilfelle, og at det hele handlet om Obsidians høye ambisjoner for Avowed. Vel, vi får vite sannheten neste uke når spillet lanseres den 18.

Gleder du deg til Avowed, og bekymrer kommentaren fra Patel deg?