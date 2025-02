Avowed regissør: "Jeg vil gjerne se oss gjøre mer med det"

HQ

Få utviklere er så konsistente som Obsidian Entertainment, og deres siste utgivelse Avowed skuffet svært få og ble belønnet med både gode rangeringer og tilsynelatende godt salg. Men hva skjer videre? Blir det DLC, en oppfølger eller blir det bare et enkelt spill?

Heldigvis ser det ut til at vi kan se frem til mer av dette, for da kreativ direktør Carrie Patel nylig ble intervjuet av Bloomberg, la hun ikke skjul på at hun ønsker å utvide det :

"Nå som vi har bygget denne fantastiske verdenen, og også bygget denne teamstyrken og muskelminnet rundt innholdet og spillingen i denne verdenen, vil jeg gjerne se oss gjøre mer med den."

Og med det sagt, kan vi begynne å spekulere i nøyaktig hva dette betyr, men her fra redaksjonen ville vi absolutt ikke hatt noe imot litt mer innhold før det er på tide å gå videre med en oppfølger.

Hva håper du Obsidian Entertainment vil gjøre med Avowed neste gang?